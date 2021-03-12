Петропавловск-Камчатский, , 07:45 — REGNUM На Камчатке за стуки резко увеличилось число жертв COVID-19. По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние 24 часа в крае скончались шесть носителей коронавируса, днём ранее — четыре. За весь период пандемии не справились с болезнью и умерли 149 человек.

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По информации регионального оперативного штаба, на Камчатке за сутки выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 21). Всего в крае инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 13 811 человек.

Ещё 38 больничных листов врачи закрыли в связи с выздоровлением пациентов. За всё время успешно справился с болезнью 12 601 человек.

В стационары для лечения от COVID-19 были направлены ещё 10 жителей Камчатки. Всего в ковидных госпиталях находятся 150 пациентов. У 88 носителей коронавируса врачи диагностировали пневмонию.

За весь период пандемии на Камчатке провели почти 320 тыс. исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё три человека. За всё время пандемии в регионе скончались 196 носителей коронавируса.