Токио, , 07:45 — REGNUM Еще 12 случаев аллергической реакции после прививки американской вакциной от компании Pfizer выявили в Японии за прошедшие сутки, передает телеканал NHK.

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Сообщается, что у 12 медработников возрастом от 20 до 50 лет после прививки появилась головная боль, тошнота и сыпь. При этом аллергическая реакция проявилась у них спустя 40 минут после введения первой дозы вакцины.

Таким образом, общее число пациентов, у которых проявилась аллергия после вакцины, в Японии достигло 37 человек. В японском минздраве отмечают, что один случай аллергической реакции приходится на 4900 привитых против COVID-19.