Нижневартовск, Югра, , 07:41 — REGNUM В Югре гидрографы и водолазы приступили к работам на месте порыва продуктопровода АО «СибурТюменьГаз». Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Генеральный директор «СибурТюменьГаз» Александр Тепляков сообщил на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в правительстве ХМАО, что в настоящее время в продуктопроводе поддерживается минимальное давление на уровне 0,2 кг/кв. см.

В Нижневартовск 9 марта прибыла специализированная бригада водолазов. Ведётся подготовка к их работе по изучению подводной части трубы, что будет возможно сразу по получению данных исследований от гидрографов. Аварийно-восстановительное подразделение «СибурТюменьГаза» приступило к работам по вскрытию трубы в береговой линии для выявления возможного её повреждения.

Уже получены результаты проб, отобранных Роспотребнадзором. Они доказывают отсутствие загрязнения воды в Оби.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2021 года в 10 километрах западнее Нижневартовска произошло возгорание широкой фракции лёгких углеводородов в результате порыва продуктопровода АО «СибурТюменьГаз».

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