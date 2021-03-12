Барнаул, , 07:40 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 12 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2473 человека, 12 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 825 человек, +56 за последние сутки) и ОРВИ (25 612 человек, +87 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 330 (-5 пациентов за последние сутки), из них 109 (+4 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2115 детей (+8 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (45 045 человек, +119 за последние сутки) новый вирус победили 40 225 человек (+65 за последние сутки).

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