Сеул, , 07:41 — REGNUM В Южной Корее из-за вспышек COVID-19 ещё на две недели продлили жёсткие меры социального дистанцирования. Об этом премьер-министр страны Чон Се Гюн заявил 12 марта во время выступления на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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По его словам, второй уровень социального дистанцирования сохранится на территории столичного региона, где расположены города Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо. В остальных регионах страны будет действовать уровень 1,5.

Продлённые меры включают ограничения на работу кафе и ресторанов, а также запрет на собрания с участием более четырёх человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 488 случаев заражения коронавирусом нового типа, что является рекордным показателем за последние две недели. Общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 94 686.

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