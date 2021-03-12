Кемерово, , 07:39 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 12 марта, за прошедшие сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 53 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 13, Новокузнецк — шесть, Мыски — пять, Междуреченск — четыре, Осинники — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Кемеровский МО — три, Анжеро-Судженск — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Белово — один, Березовский — один, Калтан — один, Киселевск — один, Тайга — один, Юрга — один, Промышленновский МО — один, Таштагольский МР — один, Чебулинский МО — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 53 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 32 375 случаев заражения коронавирусом, 31 450 человек выздоровели, 576 скончались.