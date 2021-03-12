Магадан, Магаданская область, , 07:47 — REGNUM В Магаданской области на утро 12 марта 5849 жителей завершили полный курс вакцинации против коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Читайте также: На Колыме готовят послабления для свадебных церемоний

При этом первым компонентом препарата «Спутник V» привились 2549 человек. Всего планируется охватить вакцинацией почти 65% населения Колымы.

Ожидаются поставки и вакцины «ЭпивакКорона». Всего минздрав получил 9358 доз вакцины «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, в ЗАГСах Магаданской области разрешат торжественную регистрацию брака, которая была запрещена почти год из-за пандемии коронавируса.