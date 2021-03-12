Тбилиси, , 07:37 — REGNUM Власти Грузии запретили движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры республики.

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Запрет введен на отрезке Гудаури — Коби дороги международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс из-за снегопада и гололеда, там сохраняется риск схода лавин. Вместе с тем участок Млета — Гудаури продолжит работу в прежнем режиме. Безопасность движения на месте обеспечивает патрульная полиция Грузии.

Трасса Мцхета — Степанцминда — Ларс (Военно-Грузинская дорога) — единственная сухопутная дорога, которая связывает Грузию и Армению с Россией. Транспортный пропускной пункт Казбеги — Верхний Ларс — единственный функционирующий пункт пропуска на границе между двумя странами.

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