Чебоксары, , 07:31 — REGNUM В Севастополе на месте последних боёв Чапаевской дивизии чувашские поисковики планируют провести поисковую экспедицию. Об этом сообщает депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов на своей странице в соцсетях по итогам встречи с председателем республиканского союза ветеранов ВМФ Владимиром Крюковским.

Отмечается, что ветеран предложил парламентарию принять участие и оказать содействие в проведении поисковой экспедиции в городе-герое Севастополе на месте последних боёв 25-й Чапаевской дивизии. Вся дивизия погибла во время Великой Отечественной войны при защите города. В Севастополь планирует выехать поисковый отряд «Чапаевец» из 18 человек.

Ка сообщало ИА REGNUM, легендарный герой Гражданской войны Василий Чапаев родился в Чувашии, в деревне Будайка. В настоящее время данного населённого пункта нет, а сама территория стала частью города Чебоксары.

Напомним, во время Гражданской войны Чапаев командовал первым Николаевским батальоном Красной Армии, которое впоследствии стало 25-й Краснознаменной ордена Ленина стрелковой дивизией. Дивизии присвоили имя Чапаева в октябре 1919 года после трагической гибели комдива. В 1941 — 1942 годах вся Чапаевская дивизия погибла при героической обороне Севастополя. Чтобы знамёна дивизии не достались врагу, их утопили в Чёрном море. В 1942 году дивизию расформировали.

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