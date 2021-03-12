Магадан, Магаданская область, , 07:28 — REGNUM В ЗАГСах Магаданской области разрешат торжественную регистрацию брака, которая была запрещена почти год из-за пандемии коронавируса.

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На регистрацию пускали лишь жениха и невесту. Сейчас власти готовят послабления в этой части.

Предполагается, что будут пускать на торжество восемь человек, включая молодожёнов. Гости должны быть в масках, перчатках и соблюдать дистанцию, пишут «Вести Магадан».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде на свадебной церемонии в помещении могут присутствовать одновременно 20 человек, включая ведущего, торжества на открытых площадках могут проходить при участии 50 человек. При этом сохраняются требования о наличии 4 кв. метров площади на каждого в помещениях и 10 кв. метров на одного человека — на открытом воздухе.