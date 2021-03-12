Челябинск, , 07:24 — REGNUM В Челябинской области адвокат одной из региональных адвокатских палат стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Ему предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, он похитил 350 тыс. рублей, которые передал ему местный житель для возврата вещественных доказательств по делу, расследуемому полицией. Полномочий по возврату у него не было.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. По решению суда адвокат водворён в СИЗО.