Москва, , 07:22 — REGNUM Специалисты работают над созданием платформы обратной связи от населения (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе», сообщили 12 марта в пресс-службе вице-премьера России, руководителя Координационного центра правительства Дмитрия Чернышенко.

Платформа будет запущена до конца 2021 года во всех регионах России.

«Акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу», — сказал Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов власти.

Предполагается, что функционал платформы «Госуслуги. Решаем вместе» позволит организовать работу с обращениями граждан, проводить онлайн-опросы, вести работу на страницах ведомств в социальных сетях и отслеживать инциденты, требующие внимания.

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