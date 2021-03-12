Оттава, , 07:22 — REGNUM Минздрав Канады заявил о безопасности вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, на фоне приостановки её использования рядом европейских стран из-за предположительного провоцирования образования тромбов. Об этом 12 марта сообщает агентство Reuters.

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«Министерству здравоохранения Канады известна информация о побочных эффектах в Европе после иммунизации вакциной от COVID-19 AstraZeneca, и мы хотели бы заверить канадцев в том, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают её риски», — говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.

«В настоящее время нет никаких указаний на то, что именно вакцина вызвала эти события [образование тромбов]», — подчёркивается в заявлении.

На прошлой неделе Канада получила 500 тыс. доз препарата AstraZeneca, произведённых Индийским институтом сыворотки, и рассчитывает к маю получить ещё 1,5 млн. Всего канадским правительством было заказано около 20 млн доз вакцины AstraZeneca и дополнительно 1,9 млн доз должно поступить в страну через механизм COVAX.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ ряда стран Евросоюза от вакцины против коронавируса AstraZeneca беспокоит Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ).

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