Виндхук, , 07:18 — REGNUM Власти Намибии одобрили шесть вакцин против коронавирусной инфекции от разных производителей, заявил глава минздрава страны Бен Нангомбе в ходе пресс-конференции.

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«Любой, кто намерен ввезти в Намибию любую из вакцин против COVID-19, должен иметь лицензию, выпущенную намибийским медицинским регулирующим советом», — заявил он.

Нангомбе уточнил, что сейчас в стране одобрены шесть препаратов для вакцинации населения из Китая, России, США, Южной Кореи и Индии.

По последним данным, в Намибии с начала пандемии выявили 40 631 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в этой африканской стране умерли 450 человек.