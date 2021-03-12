Кемерово, , 07:16 — REGNUM В Кемеровской области 37-летнюю жительницу Промышленновского района будут судить за истязание 16-летнего сына. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года женщина по малозначительным поводам систематически избивала 16-летнего сына.

«У женщины с сыном-подростком складывались конфликтные взаимоотношения. Подросток стал прогуливать уроки и получать плохие оценки, однако матери он в этом не признавался, — уточнили в ведомстве. — В ходе ссор мать наносила сыну удары руками по спине. Однажды подросток пришёл домой с запахом табачного дыма, женщина избила сына ремнём. В октябре 2020 года мальчик не пришел вовремя домой из учебного учреждения, мать обратилась за помощью в правоохранительные органы. В течение нескольких часов сотрудники полиции установили местонахождение подростка, при этом заметили следы побоев на его теле. Материалы были переданы в следственные органы».

Отмечается, что обвиняемая со следствием сотрудничала, вину признала.

При этом подросток был изъят из семьи и помещён в детский дом.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.