Пермский район, , 07:13 — REGNUM В Пермском районе Пермского края на должность главы муниципального образования заявки подали семь человек, сообщают СМИ.

Стать главой района изъявили желание глава Кировского района Перми Владимир Цветов, глава Гамово Марсель Алдаров, замглавы администрации Пермского района Сергей Ермаков, начальник юридического отдела «Пермского краевого центра дезинфектологии» Владислав Железнов, руководитель Двуреченского сельского поселения Марина Гонина, директор ООО «Форма качественного управления» Александр Обирин и предприниматель Виктор Слесаренко. Конкурс назначен на 31 марта.

Как сообщает издание «Коммерсантъ» высокий шанс на победу имеет глава Кировского района Перми и экс-руководитель администрации муниципалитета Владимир Цветов.

Напомним, Александр Кузнецов, возглавлявший муниципалитет с 2000 года, досрочно сложил полномочия главы Пермского района в августе 2020 года.

Стоит отметить, конкурс в Пермском районе проводится второй раз. Осенью 2020 года конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципального образования не состояния, так как депутаты отказались голосовать за представленные конкурсной комиссией кандидатуры.