Ульяновск, , 07:13 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор по делу об убийстве женщины. Тело обнаружил её супруг, который затем помог злоумышленнику скрыть труп, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом предстал 48-летний житель регионального центра. Преступление было совершено в Ульяновске вечером 1 мая 2020 года в одной из квартир по проезду Героя России Аверьянова. Следствием установлено, что фигурант уголовного дела ударил свою соседку ножом в грудь, ранение оказалось смертельным: женщина скончалась на месте преступления.

«Тело обнаружил супруг погибшей, когда стал её искать. Однако он помог нападавшему скрыть следы преступления — вместе они вытащили тело на лестничную площадку этажами ниже», — говорится в сообщении.

В ходе разбирательств правоохранители также установили, что злоумышленник угрожал убийством своей матери, требуя переписать на него квартиру.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему назначено 12,5 года колонии строгого режима.

Фигурантом уголовного дела также стал супруг убитой женщины, которому инкриминировалось преступление, предусмотренное ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступлений»). Он признан виновным, получив один год колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении 29-летнего горожанина, который убил женщину и угрожал расправой свидетелю преступления. Разбирательства начались после обнаружения трупа в лесу.

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Напомним, что ранее в Кузоватовском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства местного жителя. Причиной стала пропажа 900 рублей.

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