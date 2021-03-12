Москва, , 07:12 — REGNUM Средняя стоимость тарифа на безлимитный интернет в России в 2020 году составила 830 рублей — это почти в пять рад дешевле, чем в среднем по миру, говорится в исследовании агентства Content Review.

Специалисты компании сравнили стоимость 136 предложений на безлимитный интернет в 50 странах мира с крупнейшим ВВП.

«Средняя стоимость тарифа с безлимитным интернетом в мире составила 4405,1 рубля, в России — 830 рублей (3181,8 и 602,5 рубля на конец 2019 года соответственно)», — говорится в обзоре агентства.

Там отметили, что такая разница объясняется тем, что безлимитный интернет в большинстве стран — услуга в премиальном сегменте, а цена на него обусловлена необходимостью получения дохода на запуск сетей поколения 5G. В России, напротив, услуга безлимитного доступа входит в разряд опциональных.

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