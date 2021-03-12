Якутск, , 07:16 — REGNUM В Якутске возбуждены уголовные дела за вымогательство в отношении 16-летней школьницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по республики.

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В полицию обратились родители троих учеников с жалобами на сообщество в одной из социальных сетей — неизвестный администратор разместил оскорбительные посты с фотографиями их детей, которым от 11 до 17 лет. Подписчиков у этого интернет-сообщества шесть тысяч.

Дознаватели в ходе процессуальной проверки установили достаточно оснований для возбуждения трёх уголовных дел о вымогательстве. Информация, изложенная в постах под фотографиями детей, признана недостоверной, оскорбляющей их честь и достоинство, и может повлечь за собой негативные последствия. Под оскорбительными постами комментарии подписчиков имеют признаки травли.

Установлено, что администратор сообщества за удаление оскорбительных постов вымогала у подростков и их родителей до 500 рублей.

Полиция установила личность администратора — ей оказалась 16-летняя старшеклассница одной из городских школ. Готовятся материалы для направления в Роскомнадзор для принятия мер по блокировке этого сообщества в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицке Челябинской области пресечена деятельность группы вымогателей.