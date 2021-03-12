Новосибирск, 12 марта 2021, 07:05 — REGNUM В Новосибирске по факту нападения безнадзорной собаки на ребёнка возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
Напомним, вечером 9 марта на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска на проходившую семилетнюю девочку набросилась бродячая собака. Животное повалило ребёнка на снег и вцепилась в верхнюю одежду зубам. Пса отогнали двое мужчин.
Читайте также: Новосибирский депутат предлагает усыплять бездомных агрессивных собак
По данным следствия, нападение собаки на ребёнка стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Новосибирского центра по проблемам домашних животных.
Сейчас устанавливаются конкретные лица, ответственные за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания.