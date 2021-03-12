Новосибирск, , 07:05 — REGNUM В Новосибирске по факту нападения безнадзорной собаки на ребёнка возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, вечером 9 марта на улице Механическая в Первомайском районе Новосибирска на проходившую семилетнюю девочку набросилась бродячая собака. Животное повалило ребёнка на снег и вцепилась в верхнюю одежду зубам. Пса отогнали двое мужчин.

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