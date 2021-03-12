Оренбург, , 06:58 — REGNUM В Оренбурге утром 12 марта из-за мороза отменили занятия в школах для учеников первых-четвертых классов. Температура воздуха составила — 25 °C.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

В мэрии подчеркивают, что решение о том, вести ребенка в школу или нет, принимают родители. Сами образовательные учреждения работают в штатном режиме. Для школьников организовано дистанционное обучение.

Добавим, Оренбуржье захватил холодный антициклон. С ним пришли аномальные морозы. Согласно метеопрогнозу, ночью 13 марта столбик термометра может опуститься до — 26 °C на севере и востоке региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье ожидаются аномальные морозы