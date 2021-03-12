Ульяновск, , 06:56 — REGNUM В Цильнинском районе Ульяновской области по требованию прокуратуры уволена в связи с утратой доверия сотрудница администрации муниципального образования. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

Нарушения выявлены в ходе проверки исполнения антикоррупционного законодательства. По данным прокуратуры, в феврале 2019 года начальник одного из отделов администрации Цильнинского района инициировала введение в муниципальной Большенагаткинской детской школы искусств двух штатных единиц — заместителя директора по воспитательной работе и методиста.

«На данные должности по требованию служащей был назначен её супруг», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отмечают, что у трудоустроенного мужчины не было соответствующего опыта работы и образования, а глава района не был уведомлён о конфликте интересов.

Прокурор района направил главе муниципалитета представление, по итогам рассмотрения которого начальник отдела уволен в связи с утратой доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Цильнинском районе прекращены полномочия одного из депутатов Елховоозерского сельского поселения. В прокуратуре отмечали, что причиной стало сокрытие сведений о доходах супруги после купли-продажи участка и жилого дома.

Напомним, в 2019 году в Ульяновске в связи с утратой доверия уволен сотрудник администрации областного центра. Этому предшествовала прокурорская проверка сведений о доходах.

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