Кейптаун, , 06:55 — REGNUM Полиция ЮАР арестовала пятерых человек, подозреваемых в причастности к банкротству VBS Mutual Bank в 2018 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что подозреваемых арестовали в провинциях Гаутенг и Лимпопо. Отмечается, что арестованные якобы продолжали заниматься коррупционными преступлениями и уходом от налогов. Им предъявят обвинения по 188 эпизодам.

Напомним, банк VBS Mutual Bank разорился в 2018 году. Предполагается, что резервы финансового учреждения были разворованы руководством. В октябре 2020 года бывшего финансового директора банка приговорили к 10 лет тюремного заключения.