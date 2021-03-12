Иерусалим, , 06:54 — REGNUM Атаке со стороны израильских военных в течение последних полутора лет подверглись по меньшей мере десять иранских судов. Об этом 11 марта написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Для осуществления таких операций Израиль применял боевые средства, включая подводные мины. Большинство подобных случаев связано с танкерами, которые направлялись в Сирию.

Журналисты объясняют действие Израиля страхом перед тем, что доходы от экспорта нефти Ирана якобы будут способствовать финансированию экстремизма в ближневосточном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля глава генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави обвинил Иран в причастности к подрыву израильского грузового судна в Оманском заливе в ночь с 25 на 26 февраля.

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