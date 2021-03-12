Челябинск, , 06:54 — REGNUM В школах Челябинска 12 марта занятия проводятся в обычном режиме, несмотря на морозное утро. Такое решение принял горком по делам образования, сообщает городская Единая дежурно-диспетчерская служба.

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«Сегодня, 12 марта, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение о проведении занятий в школах в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Отметим, утром 12 марта в городе наблюдается порядка минус 24 градусов. Правда, в течение дня потеплеет до минус 14.

Добавим, что в ряде территорий Урала занятия всё-таки были отменены. Ограничения коснулись начальных классов, им утром можно не идти в школы. Впрочем, с теми, кто всё же явится на уроки, педагоги должны будут провести занятия.