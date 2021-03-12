Лос-Анджелес, США, , 06:48 — REGNUM Власти Лос-Анджелеса планируют открыть кинотеатры 15 марта — впервые в этом году, сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

Город, который является столицей Голливуда и крупнейшим для кинопроката рынком в США, работал без кинотеатров из-за острой эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса.

В департаменте здравоохранения Лос-Анджелеса сообщили, что после открытия кинотеатры смогут принимать только по 25% зрителей от общей заполняемости залов. Каждый зритель должен будет находиться на расстоянии от другого не менее, чем в 1,8 метра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первым городом в США, открывшим кинотеатры для зрителей, стал Нью-Йорк.

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитики: в США кинотеатры могут быть закрыты до середины 2021 года