Москва, 12 марта, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Решением арбитража Москвы банкротом признана компания «Холидэй Групп», работающая в сфере права с 2011 года. Основанием для введения конкурсного производства послужил небольшой долг — около 726 тыс. рублей. Интерес представляют собственники компании-банкрота, среди которых АО «Финансовые системы», учрежденное посредством реорганизации одноимённого ООО, подконтрольного Тамаре Мантуровой, чьи данные совпадают с данными матери министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, и компании Станислава Чемезова (данные схожи с данными сына главы «Ростеха» Сергея Чемезова), передаёт ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Московский арбитражный суд

В отношении ООО «Холидэй Групп» было открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на полгода. Конкурсным управляющим утвердили Дмитрия Разумовского. В реестр кредиторов включены претензии истца — ООО «СМТ-Технологии» в размере более 800 тыс. рублей.

ООО «Холидэй Групп», работавшее с августа 2011 года, имеет уставный капитал 21 млн рублей. С октября 2020 года актив числится в стадии ликвидации. Компания на 50% принадлежит кипрской фирме «ДОКРАМУС ИНВЕСТСЕНТС ЛТД» и на 50% АО «Финансовые системы». Последнее создано в июне 2020 года из одноимённого ООО, которое в свою очередь принадлежало Тамаре Мантуровой (50%) и ООО «Финансовые инвестиции» (собственник — Станислав Чемезов).

Напомним, в 2019 году Тамара Мантурова попала в медиаповестку в свете смены собственника в компании, которая владеет крупной винодельческой фирмой в Краснодарском крае.

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