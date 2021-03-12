Петропавловск-Камчатский, , 06:44 — REGNUM На Камчатке в предстоящие выходные дни 13−14 марта пройдут мероприятия, посвященные проводам зимы. Организаторы предусмотрели массовые праздники на площадях городов, и викторины в онлайн-режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Так, краевая детская библиотека им. В. Кручины проведёт на сайте учреждения викторину, посвященную Масленице. Центр народного творчества предлагает жителям Камчатки поучаствовать в фолк-урок о традициях Масленицы, который также доступен на сайте учреждения.

В Усть-Большерецке 13 марта на площади состоятся народные гуляния, в которых будет задействован передвижной автоклуб. Перед жителями посёлка выступят творческие коллективы. Состоятся традиционные народные забавы — метание валенка, перетягивание каната. Гостей праздника угостят блинами и чаем.

На центральной площади Паланы Коряцкого округа 14 марта состоятся народные гуляния «Широкая Масленица!». Перед жителями северного посёлка выступят творческие коллективы. Для гостей подготовили развлечения и конкурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Нижегородской области разрешили гражданам организовывать и участвовать в мероприятиях по празднованию Масленицы, но только при условии соблюдения ряда ограничений.