Екатеринбург, , 06:43 — REGNUM 64-летний житель Кушвы Свердловской области отдан под суд за убийство предпринимателя, совершённое в 2013 году. Расследование дела уже завершено, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что в сентябре 2013 года этот гражданин встретился с бизнесменом в кафе на дороге Екатеринбург — Серов. Там между ним возник конфликт из-за финансовых разногласий. В итоге обвиняемый застрелил своего оппонента и сбежал.

Поймали его осенью 2020 года. Расследование уже закончено. Уголовное дело рассмотрит Верхнепышминский городской суд.