Ульяновск, , 06:39 — REGNUM В Ульяновской области усилят медицинское обеспечение и доступность помощи пожилым гражданам. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам тематического совещания.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Гашко отмечает, что дополнительно закуплено более 20 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут выезжать в отдаленные населенные пункты. Планируется, что в состав мобильных медицинских бригад будут включены узкие специалисты.

Кроме того, в Ульяновской области реализуют проект «Медицинский автобус» по доставке пожилых пациентов в районную больницу для прохождения диспансеризации или медицинского осмотра.

«Начнёт работать проект «Мобильный фельдшер» — фельдшеры ФАПов, оказывающие помощь жителям нескольких населённых пунктов, получат автотранспорт для выездов к диспансерным группам для осмотров на дому», — рассказал Александр Гашков.

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Также для пенсионеров, которые находятся на диспансерном наблюдении, будут выделены отдельные дни приема терапевтов. Кроме того, планируется организовать занятия лечебной физкультурой и лечебным плаванием на базе больниц и спортивных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разрабатывают комплекс мер по оздоровлению граждан старше 60 лет, их реабилитации, медицинской помощи, социальной защите, физической активности и организации досуга. Программа будет рассчитана на три года.

Напомним, в Ульяновске с 2015 года реализуется проект «Активное долголетие» реализуется. Занятия для пожилых ульяновцев проводятся в 17 центрах. С учётом пандемии коронавируса на их базе проводят дистанционные спортивные мероприятия по программе «Старшее поколение» — в частности, организуются занятия по йоге, оздоровительной и силовой гимнастике, фитнес-тренировки. Кроме того, проводятся психологические тренинги.

Отметим, что в марте медицинским учреждениям передали восемь автомобилей «Патриот» ульяновского автозавода. На данные цели из федеральной казны потрачено 7,5 млн рублей. В 2021 году планируется приобретение ещё 13 транспортных средств.

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