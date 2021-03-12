Токио, , 06:49 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен в первой половине апреля встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като 12 марта сообщил в ходе регулярной пресс-конференции в Токио.

«Планируется, что визит премьер-министра в США будет осуществлён в первой половине апреля», — сказал Като.

По его словам, Суга перед визитом в США будет вакцинирован от коронавируса, как и вся японская делегация, численность которой будет сокращена до минимальных 80−90 человек.

Отмечается, что Суга должен стать первым иностранным лидером, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции. Японская сторона при подготовке визита вынуждена учитывать ситуацию с распространением COVID-19, но рассчитывает на скорейший визит премьер-министра в США.

Напомним, что в последние годы президенты США после своего избрания уже традиционно первую официальную встречу проводят с японскими лидерами. В феврале 2009 года это были Барак Обама и Таро Асо. В 2017 — Дональд Трамп и Синдзо Абэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в совместном заявлении президента США Джо Байдена и японского премьер-министра Ёсихидэ Суги от 10 марта говорится о том, что Японии и США готовы продолжать своё сотрудничество для полного восстановления японских территорий, которые пострадали при землетрясении и цунами в 2011 году.

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