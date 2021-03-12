Симферополь, , 06:35 — REGNUM Стратегия «деоккупации Крыма», о которой ранее заявляли в Киеве, является частью спланированной провокации против России. Об этом 12 марта заявил журналистам постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Провокация, спланированная Киевом по наущению западных кураторов, набирает обороты», — цитирует РИА Новости собеседника.

По его словам, в предложенной Украиной стратегии прописан безумный курс, и любая попытка его реализовать подвергнет опасности прежде всего народ соседней страны.

«Надо лишь прочитать российскую Конституцию, нашу военную доктрину и заявления руководства нашей страны о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России и жизни наших соотечественников», — сказал Мурадов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» украинской политики по «возвращению» Крыма. К ним он причислил стратегию «деоккупации», помощь стран Запада и «восстановление международного права».

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