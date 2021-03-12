Кабул, , 06:29 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в провинции Вардак на востоке Афганистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на очевидцев произошедшего.

«Взрыв произошел у базы специальных сил в столице штата Вардак, в 35 километрах от Кабула. Вероятно, взрыв мог быть вызван подрывом грузовика», — приводит его слова агентство.

Отмечается, что звуки взрыва были слышны и в Кабуле. Пока сведений о погибших или пострадавших не поступало. Также ни одна из известных террористических группировок не взяла ответственность за произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военных в провинции Балх в Афганистане. В результате атаки погибли семеро военнослужащих, еще четыре человека получили ранения.