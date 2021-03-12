Ульяновск, , 06:27 — REGNUM В Ульяновской области планируют создать центр охраны здоровья граждан старшего поколения. Об этом ИА REGNUMсообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам тематического совещания.

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В регионе разработают комплекс мер по оздоровлению граждан старше 60 лет, их реабилитации, медицинской помощи, социальной защите, физической активности и организации досуга. Соответствующий межведомственный комплексный план разработан, после принятия он будет действовать до 2024 года. Власти полагают, что это приведёт к увеличению числа долгожителей.

В министерстве здравоохранения отмечают, что координатором данной работы станет Центр охраны здоровья граждан старшего поколения, который будет создан на базе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

По официальным данным, в регионе проживают 330 тыс. пожилых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, пожилым гражданам в условиях пандемии коронавируса рекомендовано оставаться в режиме самоизоляции. Помощь по доставке продуктов питания и лекарств оказывают добровольцы. Ранее в магазинах и торговых центрах вводили акцию «Часы уважения», в рамках которой установили специальное время для посещения магазинов пенсионерами и скидки на товары, востребованные ими.

Напомним, что во время пандемии для пожилых организуют онлайн-занятия по йоге, фитнесу, оздоровительной гимнастике.

Отметим, что с начала пандемии официально подтверждено 48 908 случаев заражения, в настоящее под наблюдением остаются 8854 человек.