Остин, США, , 06:22 — REGNUM Прокуратура американского штата Техас подала в суд на мэра столицы региона Остина из-за отказа отменить масочный режим, передает телеканал CNN.

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Сообщается, что ответчиками по иску выступают мэр города Стив Адлер, судья Тревис Энди Браун и глава местного департамента здравоохранения Марк Эскотт. Прокуратура намерена добиться отмены масочного режима в Остине в судебном порядке. Ранее власти столицы Техаса ответили отказом на предписание губернатора штата Грега Эббота об отмене требования об обязательном ношении медицинских масок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор штата Техас Грег Эббот постановил отменить масочный режим в регионе из-за стабилизации ситуации по COVID-19. Также масочный режим отменили в штатах Миссисипи, Мэриленд, Оклахома и Вайоминг. Этот поступок вызвал резкую критику со стороны президента США Джо Байдена.