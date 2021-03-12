Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Обнаружение американскими властями новых компаний, занимающихся достройкой российского газопровода «Северный поток-2», заставит Вашингтон ввести дополнительные санкции против проекта. Об этом заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс 11 марта на брифинге.

По его словам, законодательство страны дает возможности осуществить такой поиск в течение следующих трех месяцев. Прайс отметил, что для введения санкций деятельность этих компаний должна соответствовать установленным критериям.

Представитель госдепа добавил, что в случае необходимости введения новых ограничений власти США сделают дополнительное объявление об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта председатель фракции «Европейской народной партии» Манфред Вебер заявил, что Nord Stream 2 якобы противоречит интересам ЕС, но при необходимости его можно использовать для «давления» на Россию.

10 марта глава госдепартамента Энтони Блинкен предупредил, что власти США продолжают рассматривать варианты возможных санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: В Европарламенте призвали использовать против РФ «Северный поток — 2»