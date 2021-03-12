Монреаль, Канада, , 06:22 — REGNUM Международные пассажирские авиаперевозки начнут постепенно восстанавливаться летом 2021 года, заявил 11 марта глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк сингапурской газете Straits Times.

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«Скорее всего, мы начнем наблюдать изменения в сфере авиаперевозок после мая или июня этого года», — сказал он.

По словам главы IATA, ассоциация работает с правительствами стран, чтобы разработать планы и дорожные карты, которые позволят возобновить авиасообщения как можно скорее.

Ранее в ассоциации сообщали, что в январе 2021 года объём пассажирских авиаперевозок в мире упал на 72% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.

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