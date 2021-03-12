Екатеринбург, , 06:21 — REGNUM В Свердловской области продолжают расследовать уголовное дело против жительницы Карпинска, которая несколько месяцев держала свою новорождённую дочь в шкафу. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СКР Александр Шульга.

Гражданке вменяют покушение на убийство девочки, а также ненадлежащем неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. Ей может грозить до 15 лет колонии.

По данным следствия, женщина родила девочку в конце апреля 2020 года. Это было сделано дома. А затем вплоть до начала октября она не осуществляла за новорождённой надлежащего ухода и оставляла её одну в квартире на длительное время, а также не давала еды и воды. Следователи считают, что гражданка относилась к ребёнку неприязненно и желала её смерти.

Сейчас по уголовному делу следователи продолжают выполнять необходимые процессуальные действия. В частности, ожидаются данные сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая позволит определить степень причинённого девочке вреда. Как сообщало ИА REGNUM, мать ребёнка уже признана вменяемой.

Читайте ранее в этом сюжете: Увезут ли спасённую из шкафа девочку в колонию? Обзор соцсетей