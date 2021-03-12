Ульяновск, , 06:17 — REGNUM В Ульяновской области продолжает снижаться число выявляемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

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По информации ведомства на вечер 11 марта, в Ульяновской области выявлен ещё 101 случай заражения SAR-CoV-2. Напомним, за предыдущие двое суток официально выявлялись соответственно 104 и 103 носителей коронавируса. Всего с начала пандемии официально подтверждено 48 908 случаев заражения.

В управлении также уточняют, что всего в регионе провели 729 184 лабораторных исследования на коронавирус в отношении 695 891 человека. В настоящее под наблюдением остаются 8854 человек.

Отметим, что в Ульяновске весной продолжатся ремонтные работы в поликлинике № 2 Центральной медсанчасти. На эти цели предусмотрено 20,6 млн рублей.