Москва, , 06:22 — REGNUM Три дальневосточных региона оказались в конце списка субъектов РФ по уровню коррупции, пишет РИА «Новости».

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По данным Генпрокуратуры, меньше всего взяток зафиксировано на Чукотке, в Еврейской автономной области и на Колыме.

При этом в 2020 году, ведомство составило список самых коррупционных регионов — 2019, где в топ-10 вошли Камчатка и Магаданская область. Колыма явно улучшила показатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме возмущены тем, что критики создали миф вокруг законопроекта, «устраняющего пробелы» в сфере регулирования борьбы с коррупцией.