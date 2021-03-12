Вашингтон, , 06:12 — REGNUM Представитель американского госдепартамента Нед Прайс сдержался в оценке возможного приобретения Саудовской Аравией российских зенитных ракетных комплексов С-400.

«У меня нет никакого конкретного комментария на этот счёт», — сказал он на регулярном брифинге для журналистов.

Прайс добавил, что позиция США по закупке С-400 другими странами была сформулирована ранее «особенно в контексте НАТО».

Напомним, на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с официальным визитом странах Аравийского полуострова. В ходе этого визита, как ожидается, будет обсуждаться вопрос возможной поставки комплексов С-400 в Саудовскую Аравию.

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