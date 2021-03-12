Биробиджан, , 06:11 — REGNUM В Амурской области, по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё три человека. За всё время пандемии в регионе скончались 196 носителей коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Приамурье выявили ещё 31 новый случай заражения коронавирусом (днём ранее — 30). За всё время зафиксировано 21 378 носителей SARS-CoV-2.

Из всех выявленных за последние сутки носителей коронавируса 28 человек (90%) болеют ОРВИ, три пациента (10%) — пневмонией.

За весь период пандемии в Приамурье провели более 821 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области продолжают ежесуточно фиксировать единичные случаи заражения коронавирусом. Так, за последние 24 часа инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у пяти человек (сутками ранее — также у пяти). За весь период пандемии в ЕАО выявили 4380 случаев заражения коронавирусом.