Ульяновск, , 06:11 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд сохраняется сильная морозная погода. Предупреждение об этом распространило ГУ МЧС по региону.

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В ведомстве со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что 12 марта по западу и югу области ожидается 30-градусный мороз. В связи с этим в области объявляется «жёлтый» уровень погодной опасности.

Напомним, 11 марта в Ульяновской области также действовал «жёлтый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Температура составляла −30…−32 градуса .

Отметим, что в связи с сильными морозами решение об отмене уроков в школах принимают руководители образовательных учреждений по согласованию с учредителем.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная шкала состоит из четырёх цветов, из них «жёлтый» означает, что стихия потенциально опасна.

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