Лондон, , 06:14 — REGNUM Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca с 40 до 30 млн доз уменьшит объём вакцины от COVID-19, поставляемой странам ЕС в первом квартале 2021 года. Об этом со ссылкой на распространённый среди европейских чиновников документ 12 марта сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

По его данным, в документе от 10 марта отмечается, что в апреле AstraZeneca поставит Евросоюзу ещё 20 млн доз вакцины. О перспективах поставок на следующие месяцы не сообщается.

Источник агентства отметил, что сокращение объёма поставок вакцины в Европу связано с проблемами в работе глобальной системы снабжения.

О снижении с 80 до 31,5 млн доз плана поставок вакцины в ЕС из-за нехватки производственных мощностей AstraZeneca уведомила Еврокомиссию ещё 23 января, что тогда вызвало в Брюсселе крупный скандал и вынудило ряд стран скорректировать планы вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что AstraZeneca увеличит поставки вакцины от COVID-19 на территорию Евросоюза в первом квартале на 30% — до 40 миллионов доз препарата.

Читайте также: ВОЗ изучает причины отказа ряда стран Евросоюза от вакцины AstraZeneca

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции намерены добиваться ответов от AstraZeneca по поводу вакцины