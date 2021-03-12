Новосибирск, , 06:01 — REGNUM В Новосибирске с 12 по 14 марта ожидаются порывистый ветер, гололедица и снежные заносы, понижение температуры воздуха до — 23 °C. Таков прогноз Западно-Сибирский гидрометцентр.

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Так, сегодня днём, 12 марта, ожидается до −8…−10°С с небольшим понижением к вечеру, ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с, переменная облачность, ночью небольшой снег, на дорогах — гололедица, местами снежные заносы.

В субботу, 13 марта, температура ночью составит −19…−21°С, днём −12…−14°С, ветер западный, ночью 5−10 м/с, местами порывы до 16 м/с, днём — 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с, ночью местами небольшой снег, днём — преимущественно без осадков.

В воскресенье, 14 марта, ночью прогнозируется −21…−23°С, днём −11…−13°С, ветер западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с, преимущественно без осадков.