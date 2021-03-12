Иркутск, , 06:01 — REGNUM Компания «Усольехимпром», которой вменяют причинение вреда окружающей среде, попыталась оспорить решение о взыскании с неё 1,3 млрд рублей компенсации. Росприроднадзор посчитал, что почвы на территории предприятия, прозванного сибирским «Чернобылем», загрязнены на эту сумму и обратился в суд. Первая инстанция иск удовлетворила полностью, но конкурсный управляющий ответчика — ООО «Усольехимпром» попытался обжаловать решение, передаёт ИА REGNUM.

Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил вердикт первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Основанием для обращения в суд межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории стали результаты проверки, проведенной с 12 августа по 6 сентября 2019 года. Уточняется, что экспертами было «зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в отобранных пробах почвы, в сравнении с фоновым значением». Например, превышение содержания ртути в почве было до 32,7 к ПДК, железа — до 6,01 к фону, нефтепродуктов — до 8,2 к фону, меди — до 6,8 к ОДК, цинка — до 5,4 к фону, свинца — до 629,5 к фону. Площадь загрязненных земельных участков превышает 1 244 865 кв. м.

Иркутский арбитраж в декабре 2020 года удовлетворил иск госведомства, взыскав 1 328 931 390 рублей компенсации вреда. Для предприятия-банкрота присужденная сумма является крупной, так как реестр кредиторов уже составляет почти 5 млрд рублей. Между тем компания является правообладателем более 300 объектов недвижимости, за счёт продажи которых может быть компенсирован вред.

Напомним, территорию предприятия признали зоной экологического бедствия. Было принято решение по её рекультивации. Средства на решение проблемы выделят в том числе и из федерального бюджета, так как само предприятие — банкрот, а её владелец — «Кедбай корпорейшн» зарегистрирован в офшорах — на Британских островах.

Сибирский «Чернобыль» из офшора: как разорялся «Усольехимпром»