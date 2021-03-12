Москва, 12 марта 2021, 05:59 — REGNUM Жители России, которые переболели COVID-19, не смогут заразиться коронавирусом с так называемым британским штаммом. Об этом 12 марта сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Это же относится к гражданам, которые получили вакцину от коронавируса.
«Люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский», — сказала она.
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Ранее Попова сообщала, что масочный режим в России сохраняется, и оснований отказываться от него нет.
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