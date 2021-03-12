Якутск, , 06:01 — REGNUM В Нюрбе Якутии 11 марта торжественно открыли новый детский сад на 280 мест, который построили в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трёх лет» нацпроекта «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: В детском саду Приморья рухнула бетонная балка

Новое трехэтажное здание отвечает самым современным требованиям: оборудованы просторные группы и спали, есть музыкальный и физкультурный залы, плавательный бассейн, кабинеты дополнительного образования, психолога и логопеда. Кроме того, в детском саду имеются современный пищеблок и медицинский блок.

Всего будет восемь групп, детей будут набирать с 1,5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Приморья начала проверку по факту обрушения парапетной балки ночью 5 марта в детском саду №14 «Колокольчик» в Спасске-Дальнем.