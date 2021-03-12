Биробиджан, , 05:55 — REGNUM В Еврейской автономной области продолжают ежесуточно фиксировать единичные случаи заражения коронавирусом. Так, за последние 24 часа инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у пяти человек (сутками ранее — также у пяти). За весь период пандемии в ЕАО выявили 4380 случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки выздоровели ещё три пациента. За всё время с COVID-19 успешно справились 4167 человек. Скончались в ЕАО 122 носителя коронавируса.

В ковидном госпитале проходят лечение 44 пациента — коечный фонд занят на 50%. Четыре человека подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 47 носителей коронавируса лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, отказ некоторых стран Евросоюза от вакцины против коронавируса AstraZeneca беспокоит Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ), сообщила 11 марта журналистам представитель организации.