Пекин, , 05:53 — REGNUM Курс китайской валюты укрепился по отношению к доллару США на 125 базисных пунктов, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

По данным Китайской системы валютных торгов, курс китайской валюты составил 6,4845 юаней за доллар США. На спотовом валютном рынке Китая юаню разрешено расти или падать на 2% относительно центрального паритетного курса на каждый день торгов.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.

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